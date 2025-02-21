В Новой Москве ввели миллионы квадратных метров жилья

В течение 2024 года застройщики ввели в эксплуатацию на территории ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов Новой Москвы) жилые дома общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров — на 600 тысяч квадратных метров больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

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На территории Новой Москвы вводится весь спектр жилья: это и квартиры в многоэтажных жилых комплексах (ЖК) любого класса, а также индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и малоэтажное жилье.

В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда вместе с новыми домами строятся школы, детские сады, поликлиники, объекты для спорта и досуга. На первых этажах зданий размещаются магазины, бытовые сервисы, кафе, медицинские центры.

Застройщики возводили дома по индивидуальным дизайнерским проектам, здания оснащены современным техническим оборудованием.

Ранее стало известно, что за год в Новой Москве (ТиНАО) упало количество продаваемого жилья в новостройках. Всего там представлено 19,48 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 935 тысяч квадратных метров. В Троицком (ТАО) и Новомосковском административных округах (НАО) количество квартир в продаже сократилось на 5,4 процента, а площадь — на 4,4 процента.