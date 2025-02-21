В петербургской тюрьме «Кресты» откроют гостиницу и ресторан

Группа компаний КВС одержала победу в аукционе по продаже здания бывшей тюрьмы «Кресты», которое находится на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Это следует из протокола торгов, который был опубликован на сайте продавца актива — госкомпании Дом.РФ.

Также в сообщении, опубликованном КВС, говорится, что в начале торгов стоимость объекта составила 1,05 миллиардов рублей. Компания КВС выразила готовность приобрести комплекс площадью 41,2 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 3,9 гектара за 1,136 миллиарда рублей.

Компания отметила, что она планирует создать уникальное пространство, где традиции и современность будут гармонично сочетаться, и сделать его центром притяжения для всех.

"В этом пространстве расположатся гостиничный комплекс, рестораны и, конечно, музей, экспозиция которого расскажет о значимых событиях и людях, связанных с этим непростым, но знаковым местом, сохраняя память для будущих поколений", - сказал гендиректор компании-победителя Сергей Ярошенко.

По данным «Фонтанки», помимо девелопера в торгах также принимал участие совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Но его ценовое предложение оказалось ниже, а «другой игрок пошел еще дальше».