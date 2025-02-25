Спрогнозировано, как снизятся ставки по ипотеке к концу года

Ставки по ипотеке к концу 2025 года опустятся до 18–21%, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам Балынина, ставки по кредитным продуктам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Пока в своих предложениях по ипотеке банки не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%, так как не хотят терять потенциальную прибыль.

«Сейчас можно найти предложения, начиная от 24–25% — их пока немного, но большинство системно значимых банков в ближайшее время постепенно опустят свои ставки по ипотеке до этих значений. В целом к концу 2025 года при условии четко прослеживаемой траектории снижения ключевой ставки предложения по ипотеке могут быть по 18–21%», — предположил экономист в разговоре с «Газетой.ру».

При этом, по его мнению, пока ставки не опустятся ниже 10%, рассматривать возможность оформления ипотеки нецелесообразно из-за очень высокой переплаты. Средства на первоначальный взнос пока лучше разместить на вкладе, отметил Балынин.

Брать ипотеку сегодня разумно, если получится быстро ее закрыть (например, за счет продажи старой квартиры), говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В противном случае с текущими ценами на жилье и ставками по ипотеке переплата по кредиту будет колоссальной, отмечает она.