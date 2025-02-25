Стало известно, какую недвижимость выгоднее всего сдавать

Эксперты, опрошенные изданием Life, поделились своим мнением о том, какую недвижимость выгоднее всего сдавать. Как отмечается, нежилые объекты, особенно расположенные на первых этажах многоквартирных домов, могут быть весьма прибыльными. Однако важно понимать, что нежилая недвижимость имеет свои особенности, которые отличают ее от жилой. Это касается и оплаты коммунальных услуг, и налогообложения при сдаче в аренду или продаже, отмечают специалисты.

По словам заместителя генерального директора УК «Аструм Недвижимость» Татьяны Козловой, чтобы инвестор мог найти подходящее коммерческое помещение, которое будет приносить стабильный пассивный доход, стоит обратить внимание на объекты стрит-ретейла в жилых комплексах. Особенно привлекательны для инвестиций коммерческие площади, которые продаются в первой очереди жилого комплекса. Когда жилой квартал заселяется и формируется стабильный поток посетителей, объекты можно приобрести по более выгодной цене, отметила собеседница. В строящихся микрорайонах коммерческие помещения растут в цене по мере заселения квартир и увеличения трафика в локации, добавила она.

«По нашим данным, все больше ретейлеров стали рассматривать формат развития «у дома». И многие потребности в товарах и услугах можно реализовать в новых кварталах у себя под боком», — подчеркнула Козлова.

По словам генерального директора VSN Group Яны Глазуновой, в настоящее время с точки зрения покупки под аренду востребованы ретейл, офисный сегмент и индустриальный. Сейчас очень выгодно вкладываться в БЦ класса А на стадии строительства.