В Сбере рассказали, как россияне могут купить всю строящуюся недвижимость в РФ

Жители РФ могут приобрести всю строящуюся, но еще невыкупленную недвижимость в России на средства, полученные из процентов по вкладам.

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Соответствующие заявления сделал старший управляющий директор и руководитель центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников.

— Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год, — приводит слова финансиста РБК.

По его словам, при этом нет необходимости тратить вклады, нужно лишь использовать проценты. Он уточнил, что такие вычисления актуальны только при текущей монетарной политике и высоких процентных ставках.

Тем временем в стране продолжает распространятся практика накоплений при помощи вкладов. Накопления россиян должны составлять 10–20 процентов от общего дохода человека. Финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что грамотное распределение средств и осознанный подход к накоплениям помогут эффективно управлять личным бюджетом. По ее словам, копить — это не просто откладывать деньги, а правильно управлять ими, чтобы они работали на своего владельца.