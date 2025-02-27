Москвичи кинулись перекладывать деньги с депозитов в «бетон»

На массовом первичном рынке Москвы активизировался отложенный спрос: в январе число запросов покупателей на 20% превысило уровень декабря 2024 года, по предварительным итогам февраля спрос вырос еще на 8%, обратили внимание специалисты «ИНКОМ-Недвижимости».

«Мы отмечаем начало развития тренда в январе–2025: по числу запросов этот месяц на 24% опередил благополучный с точки зрения льготного кредитования январь 2024 года, и в феврале тенденция набирает обороты», - рассказал директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.

В компании объясняют наметившуюся тенденцию тем, что для многих решение квартирного вопроса не терпит долгой отсрочки. Кроме того, стимулом для спроса на жилье может быть сохранение ключевой ставки на уровне 21% два заседания подряд: некоторые выходят из депозитов, пока явление не стало массовым, а также из страха, что впоследствии они смогут получить свои деньги не целиком, а только частями, считает Кочетков.

В отсутствии льготной ипотеки основным способом покупки стала рассрочка платежа – в некоторых проектах доля сделок с ней доходит до 60%, что приближается ее к уровню популярности ипотеки, когда та была субсидированной и безадресной, отмечают в компании.

В отличие от ипотеки, рассрочка предоставляется не банками, а застройщиками или собственниками недвижимости. Она позволяет покупателю выплачивать стоимость квартиры частями, напоминает аналитик Банки.ру Артур Хачатрян. Рассрочка может быть беспроцентной или с начислением процентов на остаток суммы после первоначального взноса. Но в отличие от ипотеки рассрочка доступна на меньший срок - обычно до пяти лет, подчеркивает эксперт.