Цены на жилье в новостройках могут взлететь на 40% — эксперт

Рост цен на недвижимость в новых домах по итогам 2025 года может достичь 40%.

Такой прогноз озвучил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

По словам экспертов, на цены влияют несколько факторов: высокая ключевая ставка, увеличение себестоимости строительства и рабочей силы, а также уменьшение предложения нового жилья. Возможный отток средств с депозитов на фоне снижения ключевой ставки в течение года может способствовать росту цен на новостройки.

«Мы находимся в ситуации, когда рост цен неизбежен, так как девелоперы не могут строить по старым ценам. К концу года мы прогнозируем удорожание на 30–40% в рублях», — заявил Александр Ручьев.

Генеральный директор «ФСК Девелопмент» Дмитрий Трубников также ожидает подорожания на рынке новостроек. «В прошлом году цены выросли примерно на 15%. Я полагаю, что в 2025 году рост составит около 15% — это не так драматично, как 30–40%. Однако риск нехватки предложения через два года остается высоким», — добавил он.

В настоящее время на рынке наблюдается сокращение предложения: девелоперы осторожно подходят к запуску новых проектов и корпусов в рамках действующих.

Аналитики Сбербанка предсказывают более умеренный рост цен.

«Я буду удивлена, если мы увидим значительное увеличение стоимости квадратного метра. Скорее всего, рост останется на уровне прошлого года», — отметила Наталья Загвоздина, глава аналитического управления СБЕР КИБ.

Согласно данным «Дом.РФ», по итогам января 2025 года цены на первичном рынке России в среднем увеличились на 0,1%, но в реальном выражении (с учетом инфляции в 1,2% в первом месяце текущего года) снизились на 1,1%. Весь рост цен на новостройки в январе был зафиксирован в сегментах типового и комфорт-класса (+0,2% за месяц), в то время как жилье бизнес и элитного классов подешевело (-0,2% за месяц), уточнили в институте жилищного развития.