Ставкам по ипотеке предрекли снижение

Российские банки вслед за Сбербанком и ВТБ начнут плавно снижать ставки по рыночной ипотеке, если ключевая ставка Центробанка сохранится на нынешнем уровне либо будет постепенно уменьшаться. Соответствующий прогноз дали эксперты рынка недвижимости, опрошенные РИА Новости.

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По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, небольшое плавное снижение ставок можно будет наблюдать в ближайшие месяцы.

«Оно ни на что существенно не влияет и не делает рыночную ипотеку доступной. Это просто ретрансляция банками ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ», — уточнил он, добавив, что ставки пойдут вниз сильнее лишь после того, как будет запущен цикл снижения ключевой ставки.

Чтобы ставки опустились ниже заградительного уровня, потребуется еще полтора-два года, убежден специалист.

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко отметил, что банки РФ видят, что ключевая ставка стабильна, и готовы возвращаться к разнице менее семи процентных пунктов между ней и ипотечными ставками.

«Сделал один, посмотрел второй, и вот это движение будет потихоньку продолжаться. Если ключевая ставка будет держаться, а Банк России обещает по крайней мере держать ее два квартала, до осени по крайней мере, то по одному проценту в месяц ставки будут снижаться», — предсказал он.

Гордейко также предрек, что к осени средний размер ставки по рыночной ипотеке может уменьшиться до 23 процентов.

Ранее в этот же день стало известно, что Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. В результате ее минимальный размер для квартир в новостройках составляет 28,2 процента, а для готовых — 27,6 процента.