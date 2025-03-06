В мегаполисах России упали цены на аренду жилья

В феврале 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в городах-миллионниках составила примерно 35 тысяч рублей, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков «Яндекс Аренды».

В сервисе отметили, что благодаря увеличению предложения ставки аренды на жилье стали ниже. В среднем по всем крупным городам количество квартир, доступных для долгосрочной аренды, выросло на 13,7% за месяц, сообщили в фирме. В частности, количество студий увеличилось на 13,8%, однокомнатных квартир — на 17,4%, двухкомнатных — на 11,6%, а трехкомнатных — на 9,6%.

В компании указали на то, что предложение на рынке аренды жилья увеличилось не только за счет квартир, которые собственники сняли с продажи на период сезонного спада в начале года. Часть новых квартир — это инвестиционные объекты из недавно построенных домов, которые по мере готовности к сдаче пополняют рынок аренды жилья. Также появилось больше непроданных квартир на вторичном рынке, которые собственники решили временно не продавать, а сдавать в аренду.

В Самаре стоимость аренды съемного жилья снизилась на 4,5%, до 29 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге снижение составило 4,1%, до 43 тысяч рублей. В Москве аренда подешевела на 3,7%, до 84 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону снижение составило 3,3%, до 30 тысяч рублей. В Омске стоимость аренды снизилась на 1,3%, до 25 тысяч рублей.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир» сообщило, что с февраля 2024 года стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров в России увеличилась в среднем на 30,8%, достигнув 23 тысяч рублей в месяц.