Рынок ипотеки в России показал максимальный рост с июня 2022 года

По итогам февраля объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 79,8% в сравнении с результатами января, следует из предварительной оценки Frank RG. Так, в прошлом месяце таких кредитов было выдано на 218,9 млрд рублей.

Независимый эксперт Дмитрий Тарасов заявил, что такой прирост выдачи ипотеки за один месяц оказался максимальным с июня 2022 года, когда этот показатель вырос на 82%.

Также росло и число таких кредитов. В феврале их количество составило 46,4 тысячи, что на 76,1% больше, чем было зафиксировано в первый месяц года. Средний же размер ипотеки за месяц вырос на 2,1% до 4,7 млн рублей.

Старший аналитик Frank RG Кения Матенкова объясняет такой сильный рост «сезонным явлением» на фоне того, что январь как правило является месяцем с наиболее низким уровнем выдач. О сезонности также заявил и Тарасов.

«В условиях стабильности ключевой ставки уже более трех месяцев изменение объемов от месяца к месяцу почти полностью определяется сезонностью. А столь значительный прирост за один месяц объясняется в первую очередь очень значительным сокращением рынка в январе», — пояснил эксперт.

Он также уточнил, что в марте рост объема выдач ипотечных кредитов может составить 20-30%.

В еженедельном дайджесте Дом.рф аналитики госкорпорации утверждали, что активизация кредитования в феврале стало следствием отмены Минфином лимитов по государственным программам, а также повышения уровня возмещения по ним.