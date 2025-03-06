В России могут изменить условия семейной ипотеки

В правительстве РФ задумались о том, чтобы расширить программу льготного ипотечного кредитования для семей. Об этом со ссылкой на совместный документ Минфина и Минстроя пишет РБК.

В соответствии с соглашением, к 25 марта государственные органы должны подготовить расширение программы льготной ипотеки для семей, в которых есть ребенок в возрасте до 18 лет. Также власти сочли необходимым оценить возможные результаты введения этой меры и представить конкретные рекомендации правительству.

Его представитель в беседе с РБК подтвердил, что Минфин и Минстрой получили поручение проработать вопрос. По информации Камилы Фазлыевой, возглавляющей «Ипотечное бюро», эти меры обсуждаются из-за того, что продажи новостроек падают. Она подчеркнула, что снижение активности на рынке новостроек представляет серьезную проблему для застройщиков.

В настоящее время право на получение льготной ипотеки имеют семьи, в которых есть как минимум двое детей, не достигших совершеннолетия, или хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно.

Как заявил ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, чтобы не ошибиться в 2025 году при приобретении квартиры, необходимо придерживаться трех рекомендаций. Эксперт заявил, что не следует оформлять рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года рыночные ставки, по всей вероятности, все еще останутся заградительными.