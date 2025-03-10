Россиян могут запретить селить в «конуре»

Габариты жилья могут быть ограничены нижней планкой, сообщает ИА DEITA.RU.

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Малогабаритное жилье ограничили в проектировании в Москве и Подмосковье. Можно согласовывать проекты с площадью квартир-студий от 28 кв. метров. Эту меру хотят распространить на всю Россию. Минстрой рекомендует региона принять подобную инициативу. Сейчас на долю таких лотов приходится 23% общего объема в Ленинградской области, Санкт-Петербурге (22%), Екатеринбурге (15%) и Краснодаре (13%).

Немало подобных квартир и во Владивостоке. Минстрой надеется, что региональные чиновники прислушаются к рекомендации и будут согласовать строительные проекты, по площади не меньшие, чем приняты в Москве и Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, чемпион по компактности во Владивостоке - Жилой квартал «Снежный парк» в Снеговой пади. Там минимальная площадь квартир на продажу составляет 19 квадратных метров.

Жилые комплексы «Дом на Востоке» и «Дом на Бульваре» - Патрокл и Зеленый угол соответственно - также предлагают страждущим селиться в комфортабельные апартаменты от 23 квадратных метров.