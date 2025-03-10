В России появятся новые требования к отделке квартир

В России ожидаются новые требования к отделке квартир. Подробности выяснило издание РБК. В материале говорится, что примерно 30% квартир в новостройках, которые сдаются с готовым ремонтом, не соответствуют современным стандартам качества отделочных работ. Однако теперь есть новые критерии, которые прописаны в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Этот документ устанавливает минимальные требования к отделке в объектах долевого строительства. Исходная версия приказа обсуждалась в течение месяца, после чего в него были внесены изменения. В марте 2024 года документ был направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

По словам сооснователя сервиса по обустройству жилья Rerooms Юрия Гольдберга, в соответствии с минимальными требованиями к качеству отделки, дефекты на окрашенных стенах, такие как пятна, брызги и подтеки, а также пузыри и другие недостатки на стенах, оклеенных обоями, теперь считаются недопустимыми, если они видны с расстояния двух метров. Раньше для жилых и общественных помещений такие дефекты были неприемлемы в принципе. Они допускались только для некоторых видов окраски и только для подсобных и технических помещений, где применялась норма в два метра.

Кроме того, сообщается, что в стране скорректировалась методика выявления некоторых недостатков отделки. В частности, это касается оценки правильности геометрии стен. Ранее для определения соответствия нормативам по отклонению стен от вертикали необходимо было измерять этот показатель для каждого квадратного метра поверхности. Теперь отклонение от вертикали измеряется по всей высоте стен. Этот метод был заимствован из строительного стандарта Германии DIN 18202.

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Изменились также требования к качеству монтажа плинтусов, говорится в материале. В первоначальной версии минимальных требований к отделке было указано, что не допускается наличие зазоров между плинтусом и стеной, если они видны с расстояния менее двух метров. При этом не было указано, какой размер зазоров считается допустимым.

Однако в окончательной версии документа подход изменился. Требование к расстоянию было исключено, а вместо него был установлен предельный размер зазора — не более четырех миллиметров. Также было отмечено, что это требование распространяется на все типы отделки. Застройщики объяснили, что некоторые типы покрытий стен и полов имеют рельефную поверхность, и при их использовании невозможно избежать щелей при соединении с плинтусом.

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