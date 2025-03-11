С 1 апреля изменяется цены на аренду квартир: на сколько подешевеет жилье

Эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что будет с ценами на аренду квартир в апреле 2025 года. Заместитель директора Управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова отметила, что арендодатели, не желая терять доход от простоя квартиры в период затишья на рынке, были готовы снизить стоимость аренды на 5–7% от пиковых значений осени.

Однако, по словам собеседницы, с возобновлением активности на рынке аренды в Москве не наблюдается снижения арендных ставок, и в ближайшем будущем оно не прогнозируется, даже несмотря на увеличение предложения. Владельцы квартир, сдаваемых в аренду, стараются сохранить цены и не готовы к их снижению, подчеркнула эксперт.

Как заявил руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков, в начале весны ожидается, что рынок будет сохранять стабильность, несмотря на отсутствие ажиотажного спроса на аренду. Постепенно предложение будет восстанавливаться, а цены в некоторых городах и регионах начнут немного снижаться. Однако в апреле этого года мы можем увидеть замедление роста предложения на рынке долгосрочной аренды. Это может быть связано с увеличением активности арендаторов, отметил специалист.

Вместе с тем резких скачков стоимости аренды жилья в апреле не прогнозируется, подчеркнул Жуков. Рынок будет функционировать в рамках привычных сезонных тенденций, но при этом на него будут оказывать влияние тренды 2025 года. В частности, можно ожидать появления на рынке более дорогих квартир для долгосрочной аренды в инвестиционных целях и перехода некоторых владельцев вторичного жилья в сегмент долгосрочной аренды, добавил эксперт.