Россиянам стало сложнее продавать квартиры
Средний срок экспозиции жилья на вторичном рынке вырос до 100 дней.
Такими данными поделились представители сервиса «Домклик» от Сбербанка, сообщает ИА DEITA.RU.
Во второй половине 2024 года, а именно — с июля по декабрь, россиянам было легче найти покупателей. Так, в частности, «вторичка» продавалась в среднем всего за 70-80 дней. Рост данного показателя специалисты объяснили сезонным затишьем, которое свойственно рынку жилой недвижимости в начале года.
Сейчас проще всего продать квартиру жителям Ростовской области. В этом регионе готовое жильё находит новых владельцев в среднем за 58 дней. Это может быть связано с готовностью собственников к скидкам, пишет РБК.
Второе место занимает Республика Татарстан со средним показателем в 79 дней, а третье — Нижегородская область с 82 днями. В пятёрку лидеров также вошли Новосибирская область — 85 дней, и Самарская область — 87 дней.
«Вероятнее всего, в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней», — спрогнозировали эксперты.