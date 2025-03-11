Риелтор: стоимость квартиры можно поднять без особых затрат

Семейный риелтор, эксперт по недвижимости, основатель Таиланд Вилла Центра Светлана Ермоленко рассказала, как продать квартиру подороже без крупных денежных вложений.

Прежде всего в квартире необходимо навести идеальную чистоту, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Замените разбитые розетки, уберите следы от гвоздей, отмойте окна. Затраты — пара тысяч рублей, а эффект — как после ремонта», — отметила Ермоленко.

Она также посоветовала разместить напротив окон и в узких коридорах зеркала, чтобы визуально увеличить объём помещения, убрать лишнюю мебель и обновить мелкие детали, такие как ручки и смесители, чтобы у потенциальных покупателей осталось ощущение свежего ремонта.

Виниловые стикеры под мрамор в ванной или на кухонном фартуке заменят плитку, а белые глянцевые плинтусы и натяжные потолки с подсветкой визуально поднимут высоту стен, добавила риелтор.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, с какими рисками можно столкнуться при посуточной аренде квартиры.