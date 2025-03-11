Риелтор Ермоленко: стоимость квартиры можно поднять без особых затрат

RT на русском

Семейный риелтор, эксперт по недвижимости, основатель Таиланд Вилла Центра Светлана Ермоленко рассказала, как продать квартиру подороже без крупных денежных вложений.

Риелтор: стоимость квартиры можно поднять без особых затрат
© РИА Новости

Прежде всего в квартире необходимо навести идеальную чистоту, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Замените разбитые розетки, уберите следы от гвоздей, отмойте окна. Затраты — пара тысяч рублей, а эффект — как после ремонта», — отметила Ермоленко.

Она также посоветовала разместить напротив окон и в узких коридорах зеркала, чтобы визуально увеличить объём помещения, убрать лишнюю мебель и обновить мелкие детали, такие как ручки и смесители, чтобы у потенциальных покупателей осталось ощущение свежего ремонта.

Виниловые стикеры под мрамор в ванной или на кухонном фартуке заменят плитку, а белые глянцевые плинтусы и натяжные потолки с подсветкой визуально поднимут высоту стен, добавила риелтор.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, с какими рисками можно столкнуться при посуточной аренде квартиры.

Недвижимость