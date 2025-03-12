Эксперт пояснил правила траты маткапитала на жилье

Покупка дома из средств маткапитала требует определенного алгоритма. Доцент финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева объяснила, что нужно сделать, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Главное узнать, какие требования выдвигают банки к частным домам: как минимум он не должен быть признан негодным для проживания, не был и не будет выкуплен под госнужды, а также находиться на территории России. После этого нужно обсудить с продавцом все нюансы по покупке, и, если денег с маткапитала хватит, зарегистрировать процедуру в Росреестре и потом обратиться в Соцфонд с заявлением о необходимости распорядиться маткапиталом. Если денег не хватает, нужна будет рассрочка и переход права собственности после покупки, сначала нужно идти в Соцфонд, потом все остальное.

С этого года документ, подтверждающий соответствие жилья требованиям по проживанию, обязателен в пакете документов на покупку недвижимости из средств материнского капитала. За подтверждением нужно обратиться в администрацию района, там формируется специальная комиссия, которая и даст соответствующее заключение. Оно будет действовать год, и можно запросить документ у продавца: возможно, он уже позаботился об оформлении.