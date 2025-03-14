В России вырос спрос на вторичное жилье

Количество сделок с жильем в феврале выросло как по сравнению с январем, так и в сравнении с февралем прошлого года.

Число сделок с недвижимостью на платформе М2 в феврале выросло более чем на 50% по сравнению с январем. Это подтверждается данными Роскадастра: за прошлый месяц в ЕГРН зарегистрировано около 370 тыс. сделок с недвижимостью, что на 22% больше, чем месяцем ранее, сообщил руководитель департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов.

Если сравнить количество сделок в феврале с аналогичным месяцем прошлого года, то рост составил чуть больше 3%.

"Такое оживление рынка вполне ожидаемо, учитывая, что в феврале больше рабочих дней по сравнению с январем. И хоть в ипотечных сделках за год мы видим спад, при таком сильном росте ставок он не столь большой, каким мог бы быть, - рассказал Дмитрий Смирнов. - Все потому, что заемщики в целом адаптировались к новой реальности и соглашаются на высокие ставки, рассчитывая на дальнейшее рефинансирование. Центробанк также наблюдает рост экономической активности в целом. А учитывая, что эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки во втором полугодии, стоит ожидать еще большего роста количества сделок".

Аналитики М2 уточняют, что спад за год произошел только в сегменте вторичной недвижимости с привлечением ипотеки - на 32% - на фоне значительного роста ключевой ставки. В остальных сегментах, напротив, отмечается подъем. Так, число покупок новостроек в ипотеку выросло на 10%, без ипотеки - на 11%, вторички без ипотеки - почти на 50%.

Ипотечной в феврале была каждая четвертая сделка на рынке. Их количество по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 44%. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ипотечных сделок сократилось примерно на треть.

Топ-5 регионов по спросу на ипотеку на платформе М2 в феврале 2025 года не сильно отличается от января. Так, Москва и Краснодарский край сохраняют лидерство - по 7%. Второе место уже традиционно занимают Санкт-Петербург и Башкортостан, к которым в этот раз присоединился Татарстан - по 5%. Но постепенно ипотечный спрос перемещается в другие регионы.

Если сравнивать февраль 2025 года с данными по прошлому году, то расположение регионов в топе почти не изменилось, но концентрация спроса (совокупная доля) снизилась с 35% до 28%.

Доля сделок без ипотеки по итогам февраля составила 75%, а рост числа таких сделок составил 18% по сравнению с январем и 4% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сделки за наличные останутся одним из трендов рынка недвижимости в 2025 году - их доля превысит 80%, заключают аналитики М2.

По данным "Авито Недвижимости", спрос на вторичное жилье в феврале вырос по сравнению с февралем прошлого года в некоторых крупных городах достаточно существенно. В лидерах - Новосибирск (+18%), Кемерово (+17%), Москва (+16%), Иваново (+15%), Санкт-Петербург и Барнаул (+8% в обоих), а также еще 10 городов исследования. Выбор квартир за год также увеличился. Заметнее всего из 44 исследованных городов - в Улан-Удэ (+51%), Омске (+32%), Грозном (+24%), Самаре (+20%) и Кемерове (+19%).