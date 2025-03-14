В Шотландии продают остров по цене лондонской квартиры

Шотландский остров с тремя пляжами выставлен по цене квартиры в Лондоне, сообщает издание Daily Record. Его площадь составляет 12 гектаров, а находится он на озере Лох-Санарт.

Стоимость 12 гектаров зеленых холмов среди кристально чистой воды — 325 тысяч фунтов стерлингов (около 36 млн рублей). Сообщается, что это дешевле, чем стоимость средней квартиры в Лондоне. Жилье в британской столице можно купить в среднем за 543 тысячи фунтов стерлингов (60,7 млн рублей).

Добраться до острова можно на лодке или по отливной дамбе. Построить на данном участке земли ничего нельзя, так как остров находится в заповедной зоне. Но поблизости есть деревня Стронтиан со всем необходимым для жизни.

А в России, как сообщалось ранее, эксперты заявили о невозможности бесплатной раздачи квартир, поскольку это потребовало бы огромных бюджетных затрат и жесткого государственного регулирования строительной отрасли. В современных рыночных условиях эта модель получения жилья нереализуема.

Также ранее сообщалось, что дачники обязаны платить налог на постройки, которые являются объектами недвижимости. Налогом облагаются постройки с фундаментом, которые нельзя легко перенести.