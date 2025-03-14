Семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в ряде городов РФ

С 1 апреля семейная ипотека будет распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что программа была расширена по поручению президента России Владимира Путина.

«Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов», — говорится в тексте.

По словам замглавы Минфина Ивана Чебескова, данная мера позволит улучшить жилищные условия семей РФ, которые проживаются в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.

Уточняется, что приобрести квартиру на вторичном рынке по семейной ипотеке смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно и лишь один раз. Дому, в котором будет покупаться жилье, должно быть не более 20 лет и отсутствует статус аварийного. Кроме того запрещено приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку исключительно по месту регистрации граждан.