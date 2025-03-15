Доля ипотечных сделок в новостройках старой Москвы начинает расти

По итогам зимы 2024-2025 года большинство продаж на рынке старой Москвы было совершено без участия ипотеки. Однако в феврале 2025-го доля жилищного кредитования постепенно стала расти. По мнению аналитиков, это говорит о том, что во всех классах жилья набирает обороты семейная ипотека.

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На первичном рынке старой Москвы за три зимних месяца было продано 17,8 тысячи квартир. Это на 7,5% больше, чем в тот же период годом назад (16,6 тысячи). При этом показатели декабря прошлого года намного хуже, чем декабря позапрошлого: 7 тысяч продаж против 8,6 тысячи.

Как отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева, такая разница связана, прежде всего, с тем, что в декабре 2023 года наблюдался ажиотажный спрос перед изменениями и отменой льготной ипотеки с господдержкой. В январе и феврале 2024 года было зафиксировано падение по отношению к декабрю по продажам почти в два раза.

В течение трех зимних месяцев прошлого сезона заключено 5 тысяч сделок без ипотеки (33% от общего количества), с ипотекой – 11,6 тысячи. В нынешнюю зиму картина кардинально поменялась: без ипотеки совершено 10,6 тысячи сделок (60% от общего количества), с ипотекой – 7,2 тысячи.

- Доля сделок с жилищным кредитованием по итогам трех зимних месяцев 2024-2025 года в целом снизилась на 26% по сравнению с тем же периодом год назад. Однако полтора месяца назад, с февраля, ситуация стала немного выправляться. Количество ипотечных сделок выросло по сравнению с январем на 7%, - комментирует Елена Чегодаева.

По словам эксперта, семейная ипотека только начинает входить в рынок, поэтому продажи января-февраля 2025 года намного лучше, чем в январе-феврале 2024-го. Плюс к тому большую роль в увеличении продаж сыграла рассрочка, которую застройщики вводят достаточно активно.