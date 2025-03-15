В России увеличился ввод жилья

По данным Росстата, за первые два месяца 2025 года в России введено в эксплуатацию более 21,4 млн квадратных метров жилья, что на 3,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

При этом значительный вклад в этот рост внес частный сектор: населением было построено 16,8 млн кв. м жилья, что на 11,6% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Февраль 2025 года показал особенно значительный прирост ввода жилья — 10,4 млн кв. м, что на 22,9% больше, чем в феврале 2024 года.

В феврале управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что ввод нового жилья бизнес-класса в Москве снизится на 28% в 2025 году. По его словам, самое доступное жилье бизнес-класса в корпусах со сроком ввода в 2025 году в ЖК в Центральном Чертаново. Студию площадью 22 кв. м можно купить за 6,9 млн рублей. Он отметил, что ввод массовых новостроек в Москве сократится на 12% в 2025 году. В Новой Москве в 2025 году будут частично или полностью достроены 24 ЖК и один апарт-комплекс, отметил он.