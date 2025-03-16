Перезагрузка отношений: небоскреб Trump Tower могут возвести в Новой Москве
В Госдуме заявили, что разморозка строительства проекта Trump Tower Moscow вполне реальна.
Учитывая возможную перезагрузку в отношениях России и США, центр символично было бы построить в Новой Москве, заявил депутат.
— Наша позиция — лучше строить, чем ломать. Она касается и дипломатических отношений, — сказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Он отметил, что место в «Москве-Сити» сейчас уже занято и в случае возобновления проекта придется искать другую площадку. Новая Москва вполне подошла бы.
Напомним, строительный бизнес — главный «конек» Трампа. Он владелец строительной компании The Trump Organization, которая построила небоскребы во многих американских городах.
— «Башня Трампа» — одна из главных достопримечательностей Чикаго — 96 этажей, — рассказывает урбанист Григорий Мельник.
— При этом, надо понимать, наш московский небоскреб «Федерация Восток» имеет 101 этаж: это самое высокое здание не только в «Москве-Сити», но и в Европе!
Впрочем, Трамп строил не только в США: его башни есть в Баку, Стамбуле, Маниле и других столицах мира.
Земля не продается
Трамп хотел построить небоскреб и в Москве, куда прилетел в 1987 году со своей первой женой Иваной — славянкой, как и его нынешняя супруга Мелания (Ивана была чешской моделью, а Мелания родилась в Словении. — «ВМ»).
«Я хотел построить роскошный отель напротив Кремля, — описывал Трамп этот эпизод в книге «Искусство сделки». — Я им сказал: «Ребята, у вас есть большая проблема: невозможно стать собственником земли, поскольку вся она находится в собственности государства. Как вы можете получить финансирование строительства, если вся земля принадлежит чертовой «родине-матери»?
Но так и не договорились.
Хотел «Охотный Ряд»
Второй визит был в 1996-м.
— У него были контакты с моим заместителем Ресиным по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса, — рассказывал бывший мэр Москвы Лужков. — Однако это намерение не получило продолжения.
Тогда же Трамп общался со скульптором Зурабом Церетели и предложил ему поставить в Нью-Йорке монумент в честь Христофора Колумба. По высоте он должен был перекрыть статую Свободы. Ничего не вышло. Колумба Церетели в итоге приняли в дар власти Пуэрто-Рико.
Приехал с красотками
Дональд Трамп также был в Москве в 2013 году: проводил конкурс «Мисс Вселенная» и обсуждал с владельцами «Крокуса» планы строительства небоскребов на его территории. И снова ничего не получилось. И вот депутат Кошелев предлагает поставить башню Trump Tower в Новой Москве.
— Там можно построить серию небоскребов и дать им имена согласно последним территориальным притязаниям Трампа: «Канада», «Мексика», «Панама», «Гренландия».
Филипп Смирнов, главный редактор журнала «Московское наследие»:
— С точки зрения внешнего вида и самой логики развития Москвы небоскребы — не лучшая идея. Они резко увеличивают плотность застройки, нагрузку на транспортную систему, жить и работать в небоскребах не очень удобно. Плюс в Москве, в отличие, скажем, от Нью-Йорка, не скальные, а плавающие грунты. Для башен это плохо. На Краснопресненской набережной планируют построить 81-этажный небоскреб, который станет самым высоким зданием Москвы. Российская бизнес-леди Татьяна Ким, ранее известная под фамилией Бакальчук, приобрела этот небоскреб. В бизнес-центре, рассчитанном на 17 тысяч сотрудников, расположится штаб-квартира объединенных компаний Wildberries и Russ.