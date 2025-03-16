Небоскреб Trump Tower могут возвести в Новой Москве

В Госдуме заявили, что разморозка строительства проекта Trump Tower Moscow вполне реальна.

© Вечерняя Москва

Учитывая возможную перезагрузку в отношениях России и США, центр символично было бы построить в Новой Москве, заявил депутат.

— Наша позиция — лучше строить, чем ломать. Она касается и дипломатических отношений, — сказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что место в «Москве-Сити» сейчас уже занято и в случае возобновления проекта придется искать другую площадку. Новая Москва вполне подошла бы.

Напомним, строительный бизнес — главный «конек» Трампа. Он владелец строительной компании The Trump Organization, которая построила небоскребы во многих американских городах.

— «Башня Трампа» — одна из главных достопримечательностей Чикаго — 96 этажей, — рассказывает урбанист Григорий Мельник.

— При этом, надо понимать, наш московский небоскреб «Федерация Восток» имеет 101 этаж: это самое высокое здание не только в «Москве-Сити», но и в Европе!

Впрочем, Трамп строил не только в США: его башни есть в Баку, Стамбуле, Маниле и других столицах мира.

Земля не продается

Трамп хотел построить небоскреб и в Москве, куда прилетел в 1987 году со своей первой женой Иваной — славянкой, как и его нынешняя супруга Мелания (Ивана была чешской моделью, а Мелания родилась в Словении. — «ВМ»).

«Я хотел построить роскошный отель напротив Кремля, — описывал Трамп этот эпизод в книге «Искусство сделки». — Я им сказал: «Ребята, у вас есть большая проблема: невозможно стать собственником земли, поскольку вся она находится в собственности государства. Как вы можете получить финансирование строительства, если вся земля принадлежит чертовой «родине-матери»?

Но так и не договорились.

Хотел «Охотный Ряд»

Второй визит был в 1996-м.

— У него были контакты с моим заместителем Ресиным по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса, — рассказывал бывший мэр Москвы Лужков. — Однако это намерение не получило продолжения.

Тогда же Трамп общался со скульптором Зурабом Церетели и предложил ему поставить в Нью-Йорке монумент в честь Христофора Колумба. По высоте он должен был перекрыть статую Свободы. Ничего не вышло. Колумба Церетели в итоге приняли в дар власти Пуэрто-Рико.

Приехал с красотками

Дональд Трамп также был в Москве в 2013 году: проводил конкурс «Мисс Вселенная» и обсуждал с владельцами «Крокуса» планы строительства небоскребов на его территории. И снова ничего не получилось. И вот депутат Кошелев предлагает поставить башню Trump Tower в Новой Москве.

— Там можно построить серию небоскребов и дать им имена согласно последним территориальным притязаниям Трампа: «Канада», «Мексика», «Панама», «Гренландия».

Филипп Смирнов, главный редактор журнала «Московское наследие»: