В Москве перестали строить дешевое жилье

Общая площадь квартир стандарт-класса (ранее – эконом), выставленных сегодня на продажу в старых границах Москвы, составляет всего 1200 кв. м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «НДВ супермаркет недвижимости».

Как отмечается, за последний год этот показатель уменьшился на 80%, а доля этого сегмента в сравнении с другими классами фактически сократилась до нуля. Наиболее дешевое жилье теперь строят только в Новой Москве и Подмосковье, то есть за МКАД.

В «НДВ Супермаркет недвижимости» отметили, что до 2020 года в старых районах Москвы около половины квартир в новостройках относились к массовому сегменту — стандарт- и комфорт-класса. К марту 2025 года доля комфорт-класса на рынке выросла до 33,7%, в то время как стандарт-класс практически перестал продаваться.

Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

По словам основателя BnMAP. pro Ирины Доброхотовой, уход новостроек массовых сегментов за МКАД обусловлен высокой стоимостью участков под застройку. Уточняется, что 1 га под жилую застройку в старых границах столицы с 2019 года до марта 2025 года вырос в цене с 665 млн до 1,79 млрд рублей.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Домклик» Сбербанка сообщило, что в Москве в пределах 5 миллионов рублей можно приобрести малогабаритные квартиры, такие как студии или однокомнатные квартиры. Обычно их площадь составляет около 15,5 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра в таких квартирах варьируется от 262,3 тысяч рублей.