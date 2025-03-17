Стало известно, какую долю россиян охватит семейная ипотека на «вторичку»

Семейная ипотека, которая распространяется на вторичный рынок недвижимости, может затронуть 17% населения страны. Об этом заявил РИА Недвижимость руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Министерство финансов ранее объявило о расширении программы семейной ипотеки. Новые условия вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут действовать на вторичном рынке в городах, где строится не более двух домов. Приобрести недвижимость можно будет в многоквартирном доме, построенном не более 20 лет назад.

По словам Попова, потенциал у программы «достаточно большой». Он отметил, что в марте текущего года в 750 городах России, где проживает около 20 миллионов человек, не ведется строительства нового жилья или же строится не более двух объектов. Среди этих городов — Норильск, Мурманск, Орск, Сызрань, Златоуст и Прокопьевск. В 80 из них нет вторичного жилья, которое соответствовало бы условиям программы, подчеркнул собеседник.

В остальных 670 городах потенциальные получатели новой льготной программы имеют более ограниченный выбор. В среднем по России около 17% зданий были введены в эксплуатацию в 2005 году или позже. В этих городах этот показатель немного ниже — примерно 14%. Однако цифры сильно различаются в зависимости от города, добавил Попов.