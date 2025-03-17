В России заметно снизилось потребление ключевого стройматериала

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы потребления цемента в России сократились на 6 процентов и опустились до отметки в 6 миллионов тонн. О заметном снижении спроса на ключевой стройматериал сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевого объединения «Союзцемент».

Эксперты зафиксировали ускорение темпов снижения в феврале. За последний зимний месяц потребление цемента в стране снизилось почти на 12 процентов год к году. Производство этого стройматериала за отчетный период просело в меньшей степени — на 2 процента, до 6,1 миллиона тонн. Импорт цемента в январе-феврале сократился почти на 5 процентов и составил примерно 341 тысячу тонн, тогда как экспорт, напротив, вырос на 36 процентов (до 150 тысячи).

Аналитики связали подобную динамику в том числе с общим спадом в строительной отрасли. Этот тренд на внутреннем рынке, согласно их ожиданиям, будет сохраняться на протяжении всего 2025 года. Цементная же отрасль в целом будет соответствовать динамике в отрасли. На этом фоне ожидать значительного роста спроса на этот стройматериал в России не приходится, пришли к выводу в «Союзцементе».

Ранее в ООН спрогнозировали дефицит еще одного важного для строительства ресурса. Согласно прогнозам экспертов, мир может столкнуться с нехваткой песка уже к 2050 году. Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая стремительный рост объемов нелегальной торговли и резкое наращивание использования речного песка. Подобные проблемы фиксируются на всем глобальном рынке, включая Россию. За последние несколько лет в стране возбудили несколько громких уголовных дел, ущерб от нелегальной добычи оценили в десятки миллионов рублей. Пресечь криминальный бизнес не помогают даже крупные штрафы. Эксперты объясняют это низким порогом входа в отрасль нелегальной добычи и высокой прибылью от этой незаконной деятельности.