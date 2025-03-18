Стали известны районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

В феврале 2025 года район Старое Крюково стал лидером среди районов Старой Москвы по доступности жилья на первичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 214 тысяч рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В рейтинге доступности новостроек на второй позиции расположился район Крюково. Там стоимость квадратного метра составляет в среднем 223,5 тысячи рублей. Третье место занял район Ховрино, где средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 224,8 тысячи рублей.

В первой пятерке районов с наиболее доступными по стоимости квартирами на рынке новостроек также оказались Северное Измайлово (225,7 тысячи рублей) и Бибирево (243,5 тысячи рублей).

Эксперты связывают лидерство Старого Крюкова и Крюкова по доступности первичного жилья с удаленностью районов от МКАД и плохой транспортной доступностью этих районов.

Ранее в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что общая площадь квартир стандарт-класса (ранее – эконом), выставленных сегодня на продажу в старых границах Москвы, составляет всего 1200 кв. м. Как отмечалось, за последний год этот показатель уменьшился на 80%, а доля этого сегмента в сравнении с другими классами фактически сократилась до нуля.