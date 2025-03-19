Появятся новые льготы на покупку жилья: кто сможет получить квартиру бесплатно

Текущей весной были введены новые меры поддержки, которые позволяют приобрести жилье на более выгодных условиях. Многие семьи могут получить квартиру бесплатно или воспользоваться значительной скидкой при покупке. Издание Life выяснило, кто может претендовать на жилищные льготы и как их получить.

В материале говорится, что в стране начали действовать новые правила использования материнского капитала. Теперь его можно получить для строительства индивидуального жилого дома (ИЖС) по договору подряда с использованием эскроу-счета. Раньше это тоже было возможно, но процедура была сложной. Нужно было подтвердить, что средства будут использованы по назначению. С использованием эскроу-счетов все стало проще, отмечает издание.

Со следующего месяца предполагается расширить действие программы «Семейная ипотека» на приобретение вторичного жилья. Подчеркивается, что это касается тех регионов, где наблюдается дефицит новостроек. По словам юриста Елены Кузнецовой, молодые семьи могут получить социальные выплаты на покупку жилья или погашение ипотеки. При этом у семьи должны быть доходы, которые позволяют получить кредит на покупку квартиры, или накопления, которых хватит для оплаты оставшейся суммы сверх социальной выплаты, добавила она.

По словам основателя компании «Страховой брокер AMsec24» Антона Мельцова, граждане с невысоким уровнем дохода могут обратиться за помощью в получении жилья от государства. Несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителей, имеют право на получение жилья после достижения совершеннолетия. Люди с ограниченными возможностями здоровья также могут рассчитывать на получение бесплатного жилья или субсидий, отметил собеседник издания.

В статье говорится, что сейчас можно получить жилье от государства на условиях социального найма, а затем стать его полноправным владельцем. Для этого необходимо соответствовать определенным критериям и следовать процедуре оформления документов. Кузнецова рассказала, что в стране действует федеральный жилищный фонд.