Опубликован список городов, где можно купить вторичку по "Семейной ипотеке"

ДОМ.РФ опубликовал список городов, где можно купить вторичное жилье по "Семейной ипотеке".

В список вошел 901 населенный пункт. Это города (а не другие типы населенных пунктов), где на начало 2025 года строилось не более двух многоквартирных домов. Или вообще не строилось ни одного. Учитывалась информация о строительстве в системе наш.дом.рф на 1 января.

В списке не учитывается, есть ли в данном городе дома, построенные менее 20 лет назад. А по условиям программы, купить вторичку можно только в таких, относительно новых домах.

В перечне городов есть и весьма известные. Так, в список попали южные Туапсе и Геленджик, Бахчисарай и Инкерман в Севастополе. В перечне - Воркута, Комсомольск-на-Амуре, Партизанск Приморского края, столица БАМа Тында, ряд городов в новых регионах.

"Семейная ипотека" на вторичку заработает с 1 апреля.

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