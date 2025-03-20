Стало известно, когда опубликуют список городов с льготной ипотекой на «вторичку»

Лера Букина

С 1 апреля станет известен перечень населенных пунктов, в которых будет действовать льготная ипотечная программа на приобретение жилья на вторичном рынке. Такое заявление сделал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

Стало известно, когда опубликуют список городов с льготной ипотекой на «вторичку»
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Мутко отметил, что в данный список попадёт не менее тысячи российских городов. Министерство финансов некоторое время назад объявило о расширении программы семейной ипотеки. Новые условия вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут действовать на вторичном рынке в городах, где строится не более двух домов. Приобрести недвижимость можно будет в многоквартирном доме, построенном не более 20 лет назад.

Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил РИА Недвижимость, что семейная ипотека, которая распространяется на вторичный рынок недвижимости, может затронуть 17% населения страны. По его словам, потенциал у программы «достаточно большой».

Он отметил, что в марте текущего года в 750 городах России, где проживает около 20 миллионов человек, не ведется строительства нового жилья или же строится не более двух объектов. Среди этих городов — Норильск, Мурманск, Орск, Сызрань, Златоуст и Прокопьевск. В 80 из них нет вторичного жилья, которое соответствовало бы условиям программы, подчеркнул собеседник.