Стало известно, почему в Москве стали продавать больше новых квартир

В феврале спрос на квартиры в столице вырос, превысив показатели февраля прошлого года. Количество сделок с готовыми квартирами увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Специалисты изучили информацию, предоставленную Росреестром города, и выяснили причины повышенного спроса. В конце зимы текущего года на рынке недвижимости, связанной с долевым участием, было заключено 7,8 тысячи договоров. В феврале 2024 года этот показатель был равен 4,8 тысячи. По сравнению с январем 2025 года количество сделок увеличилось на 29%.

По словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, увеличение спроса на новостройки в Москве в феврале обусловлено повышенной активностью покупателей жилья бизнес-класса и выше, которые используют рассрочку как альтернативу дорогой ипотеке. Кроме того, он отметил, что инвесторы возвращаются на рынок недвижимости из-за рубежа, ожидая роста цен на элитное жилье. В то же время, в сегменте массового жилья наблюдается увеличение количества сделок благодаря снижению комиссий по семейной ипотеке, подчеркнул собеседник.

В феврале 2025 года на рынке готового жилья, включая как новые дома, так и вторичное жилье, было зарегистрировано 12,1 тысячи договоров купли-продажи. Для сравнения: в феврале 2024 года этот показатель составил 10,7 тысячи сделок. По сравнению с январём 2025 года спрос вырос на 27%, составив 9,5 тысячи соглашений.

По словам генерального директора компании ООО «Ривер Парк» Ларисы Швецовой, в феврале на рынке готового жилья наблюдается оживление, которое обусловлено несколькими причинами. С одной стороны, клиенты, имеющие возможность воспользоваться семейной ипотекой, предпочитают покупать квартиры в уже готовых новостройках. С другой стороны, застройщики активно стимулируют спрос, предоставляя скидки на готовое жилье, которые обычно составляют от 10 до 15%. Кроме того, на вторичном рынке широко применяются альтернативные сделки и схемы обмена, позволяющие минимизировать или полностью исключить использование ипотеки, указала эксперт.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что с 1 апреля станет известен перечень населенных пунктов, в которых будет действовать льготная ипотечная программа на приобретение жилья на вторичном рынке.