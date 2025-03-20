При какой зарплате одобрят ипотеку на «двушку» в 2025 году

Чтобы житель крупного города мог взять ипотечный кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новом доме на рыночных условиях, его ежемесячный доход должен составлять от 170 до 528 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

Среди городов с населением более 1 млн человек самые высокие требования к зарплате для одобрения ипотеки на «двушку» в новостройке — в Москве (527,9 тыс. руб.). Там средняя двухкомнатная квартира в строящемся доме стоит 19,39 млн руб. Сумма регулярного платежа по такому кредиту составит 316,7 тыс. руб. в месяц. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 413,9 тыс. руб. (для квартиры за 15,2 млн руб.). На ежемесячное погашение такого кредита будет уходить 248,3 тыс. руб. Третью строчку занимает Казань — 320,5 тыс. руб. (для «двушки» за 11,77 млн руб.). Ежемесячный платеж составит 192,3 тыс. руб.

В Волгограде, где средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке составляет 6,24 миллиона рублей, требования к зарплате для одобрения ипотеки самые низкие среди других крупных городов. Чтобы погасить такой кредит, необходимо ежемесячно вносить 102 тыс. рублей. В Воронеже, где средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке составляет 6,43 млн рублей, требования к зарплате для одобрения ипотеки также невысокие. Ежемесячный платеж по такому кредиту составит 105 тыс. рублей.

В Челябинске, где средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке составляет 6,66 миллиона рублей, требования к зарплате для одобрения ипотеки — 181,3 тыс. руб. Ежемесячный платеж по такому кредиту составит 108,8 тыс. рублей.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» сообщили, что в феврале спрос на квартиры в столице вырос, превысив показатели февраля прошлого года. Количество сделок с готовыми квартирами увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом, а на рынке строящегося жилья — на 63%.