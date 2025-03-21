Риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить покупку жилья на вторичном рынке за наличные. Соответствующее обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, а также в Росфинмониторинг и Следственный комитет, узнал РБК. Союз объединяет компании по предоставлению различных услуг в сфере недвижимости, его членами, в частности, являются компании «Самолет плюс» и «Этажи».

Поводом для обращения стала информация, что в России участились случаи мошенничества при совершении сделок с жилой недвижимостью. Из-за махинаций при купле-продаже жилья покупатели и продавцы теряют и деньги, и сами объекты. Потери физлиц оцениваются в 10–20 млрд рублей ежегодно, при этом 90% случаев обмана происходит при расчетах наличными.

Основная проблема сделок с наличными — отсутствие следов передачи денег, то есть исполнения условий договора купли-продажи, пояснил президент Союза рынка недвижимости и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов. Это могут быть «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает. Также наличные часто используются в случаях, когда владелец квартиры не осознает, что продает ее под давлением мошенников, указал Попов.

Организация предлагает внести поправку в Гражданский кодекс, которая установит безналичный способ оплаты в качестве единственного возможного при продаже жилой недвижимости. Несоблюдение этого условия повлечет за собой ничтожность сделки. Изменения затронут только вторичный рынок и не коснутся сделок с новостройками.

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КПЗН могут быть альтернативой классической ипотеке, если оценочная стоимость имеющегося залога покроет необходимую сумму для покупки планируемого жилья, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. И такой сценарий имеет преимущество — новую недвижимость можно использовать по своему усмотрению, а в заложенной — жить, например, пока в новой ведется ремонт. Еще одним преимуществом КПЗН является нецелевой характер использования средств — таким образом, деньги банка можно направить и на покупку недвижимости, и на приобретение мебели и ремонт, в то время как по классической ипотеке согласовать с банком превышение суммы над стоимостью объекта может быть сложно.

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