Названы города, где можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»

В 901 населенном пункте РФ можно будет оформить семейную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке. Соответствующий список населенных пунктов опубликовал «Дом.РФ».

Министерство финансов ранее объявило о расширении программы семейной ипотеки. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где строится не более двух домов. Покупатели смогут приобрести жилье в неаварийном многоквартирном доме, построенном не ранее 20 лет назад.

В список вошли, в частности, севастопольский Инкерман, города в республике Крым и новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за расширение семейной ипотеки под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье.

Также ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил РИА Недвижимость, что семейная ипотека, которая распространяется на вторичный рынок недвижимости, может затронуть 17% населения страны. По его словам, потенциал у программы «достаточно большой».