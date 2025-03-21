Названы города, где можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»

Лера Букина

В 901 населенном пункте РФ можно будет оформить семейную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке. Соответствующий список населенных пунктов опубликовал «Дом.РФ».

Названы города, где можно будет взять льготную ипотеку на «вторичку»
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Министерство финансов ранее объявило о расширении программы семейной ипотеки. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где строится не более двух домов. Покупатели смогут приобрести жилье в неаварийном многоквартирном доме, построенном не ранее 20 лет назад.

В список вошли, в частности, севастопольский Инкерман, города в республике Крым и новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за расширение семейной ипотеки под 6% на вторичный рынок жилья в регионах, где почти не строится новое жилье.

Также ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил РИА Недвижимость, что семейная ипотека, которая распространяется на вторичный рынок недвижимости, может затронуть 17% населения страны. По его словам, потенциал у программы «достаточно большой».