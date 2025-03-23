Центробанк связал снижение цен на жилье в некоторых регионах с уменьшением количества проектов застройки по сравнению с последними годами. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«В целом рост цен на жилье замедлился, а в некоторых регионах есть признаки снижения. Но участники рынка нам говорят, что они не закладывают снижение цен, речь, скорее, может идти о скидках на отдельные объекты», — заявила она.

По словам директора департамента, подобная тенденция объясняется тем, что новых проектов в регионах сейчас запускается значительно меньше, чем это было несколько лет назад. Данилова добавила, что представители Банка России ожидают достройки уже начатых зданий к 2025 — 2026 году. Она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает на то, что застройщики начнут активнее запускать новое строительство по мере снижения ставок и восстановления спроса.

До этого стало известно, что с 1 апреля в 901 городе России станет возможным приобретение вторичного жилья по программе семейной ипотеки. Это касается тех населенных пунктов, где на начало 2025 года строится два или меньше многоквартирных домов.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.