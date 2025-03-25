Нуждающихся в жилье россиян внесут в единый реестр

Правительство одобрило законопроект, направленный на устранение дублирования учета и ускорение предоставления социальной поддержки.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минстроя о создании в России единого реестра граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом сообщили два источника: один, знакомый с работой комиссии, и другой, близкий к администрации правительства. В настоящее время учет ведется раздельно на уровне регионов, муниципалитетов и отдельных ведомств.

Документ предусматривает поправки в закон, регулирующий управление в сфере жилищной политики, а также изменения в статью 2 Жилищного кодекса (ЖК).

Предполагается, что ЖК будет дополнен новой статьей, устанавливающей порядок работы реестра. Он будет интегрирован в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Согласно проекту, органы государственной власти и местного самоуправления обязаны вносить в реестр данные о гражданах, имеющих право на получение социальной помощи. Там же будет храниться информация о членах их семей, основаниях для постановки на учет, поданных заявлениях и их рассмотрении.

Кроме того, реестр будет включать сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов и муниципалитетов. Также там будут отражены данные о назначении и распределении субсидий и социальных выплат, направленных на покупку или строительство жилья, в том числе предоставленных по жилищным сертификатам.

Оператор ЕИСЖС получит обязанность предоставлять государственным органам и муниципалитетам доступ к информации реестра по их запросам. Кроме того, он будет формировать ежеквартальные отчеты с аналитическими данными о гражданах, имеющих право на поддержку, а также о предоставленных им жилых помещениях, субсидиях и выплатах. Единый реестр поможет оценивать объем доступного социального жилья и прогнозировать потребности в новых жилых объектах для государственных и муниципальных нужд, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия закона без задержек, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

На данный момент россияне могут воспользоваться различными мерами жилищной поддержки, такими как предоставление жилья по договорам социального найма, жилищные сертификаты, а также денежные выплаты на покупку или строительство жилья. Например, ЖК предусматривает право на социальное жилье для детей-сирот, граждан, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС, работников Байкало-Амурской магистрали, жителей аварийных домов, малоимущих семей и других категорий. Однако процедура постановки на учет зависит от регионального законодательства, и единой системы учета в стране пока нет.

Отсутствие общего реестра усложняет оценку реального числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ранее заявляла «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Светлана Разворотнева. Также это создает риск нерационального расходования бюджетных средств и дублирования учета, когда один человек может числиться в нескольких категориях или одновременно в разных муниципалитетах, говорится в пояснительной записке. В качестве примера там отмечается, что государственная и муниципальная поддержка включает предоставление жилья по социальному найму, но учет нуждающихся ведется на уровне субъектов. Из-за множества разрозненных баз данных уточнение информации о мерах поддержки становится сложной задачей, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.