Названа цена самой дешевой «однушки» в новостройке у метро в Петербурге

Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройке недалеко от метро в Санкт-Петербурге обойдется в 9,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в категории «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Аналитики учитывали новое жилье, которое находится не дольше чем в 15 минутах ходьбы от станций метро. Сейчас в Северной столице продается 873 таких лота — на 32 процента меньше, чем в сентябре 2024 года. За год минимальный бюджет сделки снизился на три процента, или на 300 тысяч рублей.

Сейчас в рамках минимального бюджета можно купить «однушку» без отделки площадью 39 квадратных метров. Объект находится на первом этаже 14-этажного здания в Приморском районе у станции метро Черная речка.

Ранее эксперты по недвижимости раскрыли цену самой дешевой квартиры в центре Петербурга. Такой объект обойдется в 14,2 миллиона рублей.