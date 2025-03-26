Россияне вернулись к советскому способу покупки жилья

В эпоху заградительных ставок по ипотеке набирает популярность забытая схема покупки жилья времен СССР: желающие разменивают квартиры, расширяя площадь с доплатой разницы, рассказал агентству «Прайм» независимый экономический эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По словам эксперта, эту схему нельзя в полной мере назвать возвратом в советские времена, так как она продолжала работать и после распада СССР. Сейчас обмен квартиры называют альтернативной сделкой.

«Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка: либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя. Обычно работает именно второй сценарий, но случаи использования первого тоже нередки», — отметил Кричевский.

По словам эксперта, схема с обменом не исключает ипотеку, но позволяет взять кредит на меньшую сумму. Он привел пример: покупка двухкомнатной квартиры стоимостью 15 млн рублей за однушку стоимостью 10 млн, 1–2 млн собственных средств и 3–4 млн кредитных. Не исключено, что в этом году число таких вариантов увеличится, допустил эксперт.

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Ставки по ипотеке находятся на заградительных уровнях, и рыночная ипотека для заемщиков сейчас фактически недоступна, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Получить одобрение с текущими требованиями по значению показателя долговой нагрузки (не более 50%) большинству людей сложно. Тем же, чей уровень дохода позволяет обслуживать ипотеку, нужно готовиться к колоссальной переплате. Рассчитывать на снижение ставок можно будет после того, как ЦБ перейдет к циклу смягчения денежно-кредитной политики, но, скорее всего, это произойдет не ранее второй половины года, резюмирует Солдатенкова.