В России изменятся условия покупки квартир: какое жилье станет доступнее

С 1 апреля ожидается вступление в силу изменений в правовых актах о недвижимости. Издание Life выяснило, что нужно учесть перед покупкой квартиры.

В частности, со следующего месяца семьям с детьми до шести лет станет легче оформить ипотеку на покупку вторичного жилья. Но это правило распространяется не на все вторичное жилье, а только на дома, построенные не ранее 2005 года и не признанные аварийными. При этом недвижимость должна находиться в городах с низкими темпами строительства жилья, говорится в материале.

Кроме того, с 1 апреля Банк России начнет применять количественные ограничения к выдаче ипотечных кредитов. Это будет сделано за счет регулирования доли определенных видов кредитов в общем кредитном портфеле банка. Кредитные организации смогут выдавать меньше ипотечных кредитов тем заемщикам, которые считаются рискованными. В результате получить одобрение на кредит станет труднее, отметил Гусятников.

Основатель сервиса бесплатной проверки кредитной истории «Кредчек» Эльман Мехтиев дал несколько рекомендаций перед покупкой квартиры. Прежде всего, по его словам, необходимо проанализировать уровень задолженности: совокупный объем платежей по текущим и будущим кредитам и займам не должен превышать 50% от вашего дохода. Далее следует проверить свою кредитную историю. В ней могут быть указаны займы, которые человек не брал, а также кредитные карты, по которым он уже погасил задолженность, но их лимит также будет учитываться банками при оценке долговой нагрузки.