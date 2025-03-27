Банки резко увеличили долю отказов по ипотеке

В феврале 2025 года банки отклонили более 56% заявок на ипотеку, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доля отказов резко выросла в первые месяцы года, хотя до этого снижалась на протяжении пяти месяцев. Так, в декабре 2024 года доля отказов составляла 49,9%, в январе 2025-го — 54,6%, а в феврале — уже 56,2%.

Пик отказов в 59% пришелся на июль прошлого года — первый месяц после отмены массовой льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной программе. Темпы кредитования начали стремительно снижаться, и банки стали постепенно ослаблять требования к заемщикам, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Однако если в 2024 году банки планировали рост ипотечного портфеля и стремились этот план выполнить, то на 2025 год планы у них более скромные», — поясняет он рост числа отказов.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов напоминает о высоких требованиях к размеру первоначального взноса по рыночным программам. По его словам, внести 50% от стоимости жилья могут далеко не все заемщики, поэтому и сталкиваются с отказами. Однако подавляющую долю выдач сейчас занимает льготная ипотека. Учащение отказов по льготным программам связано с возросшей долговой нагрузкой заемщиков и отставанием динамики их доходов от инфляции, считает Беликов.

Пул заемщиков «хорошего кредитного качества» уже исчерпан, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Она также допускает, что некоторые банки могут «закручивать скоринг» после вступления в силу нового ипотечного стандарта. Кроме того, игроки начинают заранее подстраиваться под новые ограничения регулятора — с 1 июля ЦБ получит право применять макропруденциальные лимиты в ипотеке и сможет количественно ограничивать выдачу кредитов заемщикам с низким первым взносом и высокой долговой нагрузкой.