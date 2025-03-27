Банки резко увеличили долю отказов по ипотеке

В начале 2025 года банки в России стали чаще отклонять заявки физических лиц на ипотечные кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За первые два месяца процент отказов по заявкам на получение новых жилищных кредитов составил 55,4% и 56,2% соответственно, что выше показателя декабря 2024 года, который был равен 49,9%. С начала года этот показатель увеличился на 6,3 процентных пункта, хотя до этого он уменьшался в течение пяти месяцев подряд. В настоящее время уровень одобрения кредитов (AR) соответствует значениям минувшего октября.

Доля отказов по кредитным заявкам выросла в связи с тем, что условия на ипотечном рынке значительно изменились. По данным Банка России, в январе и феврале кредитные организации выдали ипотеку на 127 и 227 млрд руб. соответственно. Данный объем стал минимальным с весны 2022 года.

Подчеркивается, что в декабре доля льготных кредитов в выдачах составила более 80% и продолжила демонстрировать рост. По итогам февраля на госпрограммы пришлось 87,2% всего объема новой ипотеки. По данным «Дом.РФ», ставки по рыночной ипотеке достигли рекорда в конце прошлого года — 28,98% на новостройки и 29,39% на готовое жилье.

Ранее сообщалось, что ВТБ решил снизить минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке. Для зарплатных клиентов банка показатель уменьшится с 30% до 20%, для остальных заемщиков — с 50% до 30%.