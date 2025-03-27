Банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

Лера Букина

В начале 2025 года банки в России стали чаще отклонять заявки физических лиц на ипотечные кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Банки резко увеличили долю отказов по ипотеке
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За первые два месяца процент отказов по заявкам на получение новых жилищных кредитов составил 55,4% и 56,2% соответственно, что выше показателя декабря 2024 года, который был равен 49,9%. С начала года этот показатель увеличился на 6,3 процентных пункта, хотя до этого он уменьшался в течение пяти месяцев подряд. В настоящее время уровень одобрения кредитов (AR) соответствует значениям минувшего октября.

Доля отказов по кредитным заявкам выросла в связи с тем, что условия на ипотечном рынке значительно изменились. По данным Банка России, в январе и феврале кредитные организации выдали ипотеку на 127 и 227 млрд руб. соответственно. Данный объем стал минимальным с весны 2022 года.

Подчеркивается, что в декабре доля льготных кредитов в выдачах составила более 80% и продолжила демонстрировать рост. По итогам февраля на госпрограммы пришлось 87,2% всего объема новой ипотеки. По данным «Дом.РФ», ставки по рыночной ипотеке достигли рекорда в конце прошлого года — 28,98% на новостройки и 29,39% на готовое жилье.

Ранее сообщалось, что ВТБ решил снизить минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке. Для зарплатных клиентов банка показатель уменьшится с 30% до 20%, для остальных заемщиков — с 50% до 30%.

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