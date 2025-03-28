Названа стоимость жилья в городах с семейной ипотекой на «вторичку»

В городах России, где с 1 апреля 2025 года будет запущена программа семейной ипотеки для вторичного рынка жилья, стоимость квадратного метра на 30% ниже, чем в среднем по региону. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».

Отмечается, что в Свердловской, Калининградской, Иркутской, Вологодской и Костромской областях разрыв еще более значительный: стоимость готового жилья в городах — участниках программы почти в два раза меньше, чем в среднем по региону.

По информации «Яндекс.Недвижимости», наиболее доступные цены на квадратный метр на вторичном рынке можно найти в Костромской, Вологодской, Рязанской и Брянской областях. В городах, участвующих в программе, средняя стоимость квадратного метра не превышает 50 тысяч рублей. В то же время, самое дорогое готовое жилье продается в городах Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Нижегородской области. В этих регионах средняя стоимость квадратного метра в городах, участвующих в программе, превышает 100 тысяч рублей.

Также сообщается, что в некоторых районах, которые входят в программу семейной ипотеки на покупку вторичного жилья, стоимость квадратного метра значительно выше средней цены по региону. Например, в туристическом Геленджике стоимость квадратного метра готового жилья составляет примерно 250 тысяч рублей, тогда как в среднем по Краснодарскому краю этот показатель равен 201 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля ожидается вступление в силу изменений в правовых актах о недвижимости. В частности, со следующего месяца семьям с детьми до шести лет станет проще оформить ипотеку на покупку вторичного жилья. Но это правило распространяется не на все вторичное жилье, а только на дома, построенные не ранее 2005 года и не признанные аварийными. При этом недвижимость должна находиться в городах с низкими темпами строительства жилья.