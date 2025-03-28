Оценена доступность жилья в российских мегаполисах

Жители российских городов-миллионников тратят на аренду однокомнатных квартир больше трети зарплаты. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, результатами исследования компания поделилась в своем Telegram-канале.

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В среднем во всех мегаполисах квартиранты тратят на аренду «однушки» 37 процентов от зарплаты ежемесячно, подсчитали специалисты. Раньше, по оценкам ЦИАН, доступность жилья была ниже — в 2024 году на аренду уходило 40 процентов зарплаты.

Сложнее всего снимать жилье оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — там на однушки уходит более 40 процентов зарплаты. Проще всего приходится жителям Красноярская, Уфы и Воронежа — там на съем уходит 31-34 процента дохода.

После оплаты аренды у квартирантов остается от 37 тысяч рублей (как, например, в Волгограде) до 76 тысяч рублей (в Москве). Эти суммы в 2,4-3,3 раза выше прожиточного минимума, подчеркнули аналитики.

Ранее жителям российских мегаполисов назвали зарплату, с которой получится взять однокомнатную квартиру в ипотеку. Так, с текущими ставками по жилищным кредитам жителям городов-миллионников нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц, чтобы иметь возможность приобрести среднюю «однушку».