Что будет со спросом на жилье в Таиланде после землетрясения

Землетрясение, затронувшее Таиланд, не повлияет на интерес россиян к покупке недвижимости в этой стране. Это объясняется тем, что стихийное бедствие наблюдалось непосредственно в Бангкоке, который не является популярным направлением для покупки жилья среди российских граждан, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на представителей компаний, которые специализируются на зарубежной недвижимости.

В частности, не прогнозируют падение в государстве спроса на недвижимость со стороны россиян брокеры NF Group. В компании отмечают, что решения о покупке жилья за рубежом, особенно в таких странах, как Таиланд, принимаются с учетом множества факторов — климата, визовых программ, инфраструктуры, качества жизни и инвестиционной привлекательности. Эти критерии не меняются из-за разового природного события, указывают в фирме.

При этом сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов полагает, что Бангкок может временно потерять часть спроса, преимущественно китайского. Для них это исторически значимый регион, пояснил собеседник.

«Русскоязычные клиенты традиционно обходили его стороной, здесь в основном селились цифровые кочевники и арендовали жилье», — подчеркнул специалист.

В Мьянме 28 марта произошло землетрясение силой 7,7 балла. По последним данным, в результате этого стихийного бедствия погибло более 1700 человек. Толчки от землетрясения ощущались также в Таиланде. В Бангкоке произошло обрушение строящегося высотного здания. Под завалами оказались десятки рабочих. В результате этого инцидента 17 человек погибли, более 80 числятся пропавшими без вести.