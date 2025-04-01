Вторичное жилье в России начало дорожать

В марте текущего года в крупных городах страны наблюдалось незначительное повышение цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра в среднем по городам-миллионникам увеличилась на 0,7%, достигнув 140 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

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Среди городов-миллионников наибольший рост стоимости квадратного метра за месяц был зафиксирован в Краснодаре. Там цена выросла на 1,4%, до 122 тысяч рублей. На втором месте по росту стоимости — Нижний Новгород, где цена продемонстрировала рост на 1,4%, до 139 тысяч рублей. Третье место занял город Пермь, где цена выросла на 1,3%, до 102 тысяч рублей.

В крупных городах России не было отмечено снижения стоимости жилья на вторичном рынке. В течение месяца объем предложения на рынке недвижимости в крупнейших субъектах вырос на 2,9%.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в конце зимы наблюдалось значительное увеличение количества сделок на вторичном рынке. В первую очередь рост активности связан с адаптацией покупателей к рыночным условиям: на сделки стали чаще выходить люди с наличными средствами, которые ранее находились в ожидании изменений в ипотечном кредитовании, пояснила собеседница.

«Поскольку политика Банка России остается прежней после заседания регулятора 21 марта, для части потенциальных покупателей это, вероятно, стало мотивацией более не откладывать покупку», — отметила специалист.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость» сообщило, что в городах России, где с 1 апреля 2025 года будет запущена программа семейной ипотеки для вторичного рынка жилья, стоимость квадратного метра в среднем на 30% ниже, чем в среднем по региону.