Риелторы объяснили низкие продажи «вторичек» в Москве

Примерно 80% квартир, которые сейчас продаются на рынке вторичного жилья в Москве, не пользуются спросом у покупателей. Многие из них неподходящего качества, устарели и переоценены, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

По данным компании, сейчас база объектов на 80% состоит из балласта — то есть, квартир, на которые в принципе нет спроса и которые давно висят в рекламе. Покупателям не очень интересны такие варианты, добавили в фирме.

«Они видят, что это жилье за долгий срок никто не купил, и просто отказываются тратить время на его просмотры», — подчеркнули в «Инком-Недвижимости».

В компании также обратили внимание на то, что сейчас многие хотят найти свежие предложения, которые только что появляются в реализации. При этом количество новых квартир, выходящих на рынок, в первом квартале этого года сократилось на 30%.

Согласно информации фирмы, в настоящее время на рынке вторичного жилья в Москве выставлено на продажу около 96,6 тысяч квартир. Это примерно на 3% меньше, чем было в начале года. Средняя стоимость квадратного метра составляет 283,2 тысячи рублей, что на 0,7% ниже, чем в предыдущем квартале.