Просрочка россиян по ипотеке достигла рекордного показателя

На начало февраля просроченный долг российских граждан по ипотеке впервые составил 100,6 млрд рублей. В общей сложности за месяц он продемонстрировал рост на 5,7 млрд, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Как отмечается, суммарный объем жилищных кредитов, наоборот, сокращался. Падение достигло 108 млрд, оно составило 19 трлн. В регуляторе подчеркнули, что в ипотечном портфеле действительно повышается просроченная задолженность и количество реструктуризаций.

В ЦБ сообщили, что это связано с тем, что в конце 2023 года и начале 2024 года было выдано большое количество кредитов по льготной ипотечной программе. В это время наблюдался высокий спрос на кредиты, в том числе из-за того, что условия государственных программ тогда собирались ужесточить. Однако не все заемщики смогли правильно оценить свои возможности.

По словам начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, россияне, которые оформляли ипотечный кредит в тот период, также рассчитывали на будущее снижение ключевой и возможность рефинансирования. В компании Freedom Finance Global выразили уверенность в том, что еще одной причиной увеличения просрочки в ипотеке в начале этого года являются высокие темпы инфляции в стране и стагнация реальных доходов населения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране зафиксирован рост доли жилья, которое граждане покупают за счет собственных средств.