В России растут цены на жилье

В марте на рынке вторичного жилья стоимость недвижимости практически не скорректировалась. Еще в феврале в трех городах РФ из 50 было зафиксировано снижение цен, в минувшем месяце такая динамика наблюдалась лишь в одном субъекте, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компанией SRG.

В конце прошлого года наблюдалась тенденция к снижению цен на вторичном рынке крупных городов, которая продолжала усиливаться. Однако в начале этого года ситуация изменилась. В январе падение цен было зафиксировано в восьми городах, а в феврале — в трех. Среди них Астрахань (-0,71%), Новокузнецк (-0,57%) и Саратов (-0,29%). В марте стоимость снизилась только в первом городе. Средняя цена квадратного метра там за месяц упала на 0,22%, до 77,8 тыс. руб.

По словам руководителя «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максима Русакова, несмотря на положительную динамику в большинстве регионов рынок сжался — сделок по-прежнему мало, но в целом адаптировался к новым условиям. Эксперт отметил, что в настоящее время большинство сделок осуществляется либо за счет наличных средств, либо с привлечением кредита для покрытия небольшой доли сделки. В частности, это может быть доплата в рамках альтернативных сделок.

«В этих условиях происходит рост цен предложений, но спросом пользуются только те объекты, которые находятся в нижнем ценовом диапазоне. Ажиотажа нет и пока не предвидится», — указал Русаков.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на «Инком-Недвижимость» сообщило, что примерно 80% квартир, которые сейчас продаются на рынке вторичного жилья в Москве, не пользуются спросом у покупателей. Многие из них неподходящего качества, устарели и переоценены.