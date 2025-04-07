Какое жилье можно купить в Москве до 10 млн рублей

Издание «РБК-Недвижимость» выяснило, какое жилье в Москве можно приобрести в бюджете до 10 млн рублей в 2025 году.

На первичном рынке, по данным bnMAP pro, представлено свыше 9,5 тыс. лотов в 104 жилищных комплексах. Как отмечается, более половины (58%) из них приходится на Новую Москву. Годом ранее предложение в этом ценовом сегменте было в 1,8 раза больше. Это обусловлено сокращением предложения, говорится в материале.

Как утверждается, большинство квартир в новостройках до 10 млн рублей — это студии и однокомнатные квартиры. Например, в Старой Москве доля студий составляет 79% (3,1 тыс. лотов), а однокомнатных квартир — 20,5% (817 лотов). Подчеркивается, что в каждом районе столицы можно найти жилье стоимостью до 10 миллионов рублей, особенно в жилых комплексах массового сегмента.

Что касается «вторички», то, по данным «Авито Недвижимости», на конец марта было представлено почти 9 тыс. квартир в этом бюджете. На сервисе «Яндекса» можно было найти около 4 тыс. объектов.

Сообщается, что на вторичном рынке по такой цене чаще всего можно купить небольшую квартиру. Самую большую долю квартир на «Авито» до 10 млн рублей занимают студии (59%), затем идут однокомнатные квартиры (18%). Оставшаяся часть приходится на «двушки» и «трешки», но встречаются даже небольшие четырехкомнатные лоты. Жилье стоимостью до 10 млн рублей в основном расположено в Новой Москве. В Старой Москве наиболее привлекательные варианты можно найти в районе Текстильщики.

Ранее СМИ сообщили, что в России банки ужесточили требования к первоначальному взносу по ипотечным кредитам: теперь он составляет почти треть от стоимости приобретаемого жилья.