В Госдуме призвали не ждать снижения цен на жилье

В России в феврале текущего года объем нераспроданного жилья достиг почти 70% от общего объема.

Несмотря на такую статистику, снижения цен на квартиры ждать не стоит – напротив, в будущем ожидается очередной скачок стоимости объектов, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский Общественной Службе Новостей.

«Снижение цен на недвижимость вряд ли возможно в принципе. Люди, у которых есть деньги, держат их на депозитах, потому что ключевая ставка высокая и доходность там выше», — отметил депутат.

По его мнению, даже после снижения ключевой ставки ситуация изменится не очень сильно – так, люди начнут вкладываться в недвижимость, на фоне чего объемы нераспроданного жилья сократятся, а цены начнут снова расти. Это нормальный процесс работы рыночного механизма, подчеркнул специалист.

Что касается причин затоваренности рынка, то среди них Якубовский выделил строительство большого числа новых объектов при общем снижении покупательской активности из-за высоких ставок.

Напомним, в России на рынке новостроек к февралю 2025 года скопилось нераспроданных 77,7 млн кв. м или 68% от общего объема проектов. С февраля 2024 года — показатель вырос на 12%, с 69,4 млн кв. м или 66% от общего объема жилищного строительства.